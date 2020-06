Napoli, parla Matteo Politano: “Ho chiesto scusa ai giocatori della Juventus dopo il rigore”

Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club. “In quei pochi giorni avuti a disposizione abbiamo preparato le partite fin qui disputate al meglio. Il gesto dopo il mio rigore con la Juve? Sono cose che non vanno fatte. Sono andato poi dai giocatori a chiedere scusa perché non è stato un bel gesto. Preso però dall’adrenalina della partita, ho reagito così. Gattuso è un gran trascinatore, cerca di tirare fuori il massimo da tutti. La gente dice che facciamo un catenaccio perché siamo organizzati difensivamente, ma facciamo anche la fase offensiva. In fase di non possesso proviamo a stare corti e concedere il meno possibile, ma quando abbiamo la palla sappiamo cosa fare. Gattuso è uno che lavora tanto su entrambe le fasi. Noi siamo una squadra compatta, come l’Inter e la Juve. Contro le squadre forti devi difenderti stretto”.

“L’opportunità di fare 5 cambi è buona perché verso il 60′-70′, specie in questo periodo, si va in affanno. L’Atalanta cammina forte, ma noi pensiamo a far più punti possibili. Se la classifica dirà che siamo arrivati in Champions vorrà dire che avremo raggiunto un gran traguardo. Con la SPAL sarà una gara difficile, soprattutto per il caldo. Domenica giocheremo alle 19:30. Ma noi siamo concentrati, carichi e proveremo a fare una grande partita. Non vediamo l’ora di riabbracciare la nostra gente. Giocando a porte chiuse ci stiamo godendo di meno le partite, farlo coi tifosi ha tutt’altro effetto. Giocando ogni tre giorni sprechi tante energie, bisognerà vedere come arriveremo al Barcellona. Sicuramente ci pensiamo, ma testa prima al campionato. Mi sono ambientato molto bene. Adesso sto iniziando a uscire un po’ di più, a conoscere la città. Vorrei dedicare a tutti i tifosi il mio primo goal”.