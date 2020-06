Il direttore generale della SPAL elogia Andrea Petagna: “Al Napoli si giocherà le sue carte”

Andrea Gazzoli, direttore generale della SPAL, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Affrontiamo il campionato come se ci mancassero undici finali perché abbiamo bisogno di punti per restare agganciati al treno salvezza. Noi stiamo in salute, Di Biagio tiene tutti sul pezzo. Abbiamo recuperato calciatori importanti, sotto questo punto di vista siamo messi bene. Il Napoli però è una corazzata e sta bene, sarà molto difficile”.

“Bisognerà aspettare la fine del campionato per fare tutte le valutazioni tecniche. Anche il nuovo direttore sportivo farà le valutazioni importanti. Petagna giocherà con la SPAL fino a fine stagione, stiamo ratificando il tutto con il Napoli e con il calciatore. Andrea ha fatto una grande percorso, al Napoli si giocherà le sue carte. Nella testa è un campione, è pronto ad affrontare un’avventura per giocare nel Napoli. Fares? Non ne ho parlato con Giuntoli”.