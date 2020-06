Napoli, José Callejon ci ripensa su consiglio del suo agente: vuole 580.000 Euro

José Callejon spacca in due l’opinione dei tifosi. Lo spagnolo sta vivendo questi giorni sapendo che potrebbero essere gli ultimi con la maglia azzurra. Tutto dipende da lui, visto che la condizione dettata dal suo agente non è piaciuta ad Aurelio De Laurentiis. Si parla di circa 580.000 Euro per arrivare al 31 agosto, visto il rischio infortuni. In un primo momento il calciatore aveva accettato di concludere la stagione con la maglia azzurra senza pretendere altro, poi è arrivato il ripensamento dietro consiglio del suo procuratore.

La società non si aspettava questa presa di posizione anche perché, come promesso durante i festeggiamenti, alla fine è arrivato il pagamento della contesa mensilità di marzo che quasi nessun club ha pagato ai propri tesserati. Inoltre, anche gli stipendi di aprile e maggio verranno corrisposti per intero. Insomma, i giocatori del Napoli stanno già ricevendo un trattamento di lusso dal punto di vista economico.