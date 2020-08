Napoli, polemiche in Abruzzo per il ritiro a Castel di Sangro nonostante il Covid

in

Polemiche sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo. L’accordo è su sei anni consecutivi, per un milione di Euro l’anno. La regione ha stanziato, con una variazione di bilancio, ulteriori 400.000 Euro. Lo scrive il quotidiano abruzzese Il Centro. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’assessore al Bilancio Guido Quintino Liris si difendono dicendo che saranno soldi che serviranno al territorio. Sarà creato un padiglione Abruzzo dove i turisti potranno “entrare in contatto con le peculiarità del territorio, stand che promuoveranno i prodotti agroalimentari e vitivinicoli della nostra regione”.

Le opposizioni, però, accusano la giunta regionale. Ieri in Regione ci sono 23 nuovi contagi, uno dei dati più alti degli ultimi tre mesi. L’Abruzzo è stata la seconda regione d’Italia col più alto indie di contagiosità da Covid, con un livello di 1,24 superiore perfino a Veneto e Lombardia, la giunta Marsilio continua a stanziare risorse pubbliche per il Napoli. C’è chi chiede maggiore prudenza.