Calciomercato Napoli, intrigo Fernando Llorente: costretto a rimanere in Italia per il Decreto Crescita

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss, ha parlato attraverso il suo profilo Twitter della situazione di Fernando Llorente. In vista della prossima stagione il giocatore lascerà sicuramente il Napoli per approdare altrove. Dopo l’arrivo nella scorsa estate il calciatore spagnolo non ha collezionato tantissime presenze nella squadra azzurra, soprattutto dopo l’avvento di Gennaro Gattuso: “Llorente per continuare a godere anche l’anno prossimo di benefici fiscali economicamente rilevanti difficilmente lascerà l’Italia. Occhio al Benevento”.

Il Decreto Crescita italiano dà benefici fiscali, per questo l’attaccante molto probabilmente resterà ancora nel massimo campionato italiano di calcio. Fernando Llorente è arrivato a Napoli dopo essersi svincolato dal Tottenham, che lo ha lasciato libero. Carlo Ancelotti aveva spinto per portare l’attaccante basco al Napoli. All’ombra del Vesuvio, a inizio stagione, era riuscito anche a ritagliarsi uno spazio importante, segnando un goal al Liverpool in Champions. In seguito, però, è uscito totalmente dal progetto tecnico.