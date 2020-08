Calciomercato Napoli, frenata nella trattativa tra Edinson Cavani e il Benfica

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha parla sul suo sito ufficiale della situazione di mercato che sta interessando l’ex Napoli Edinson Cavani. “Frenata nella trattativa tra Edinson Cavani e il Benfica. Il grande colpo di mercato prenotato dai lusitani era ai dettagli, con il bomber uruguayano atteso a Lisbona nella giornata di lunedì. Ma ora Cavani ha iniziato a prendere tempo: per lui è pronto un ricco contratto triennale da 10 milioni, che il Benfica sarebbe intenzionato a spalmare nel corso dei prossimi sei anni”.

“Una modalità di pagamento che non convince il Matador. In Portogallo tremano – e il caso Silva ha dimostrato l’imprevedibilità del calciomercato -, ma l’accordo di massima tra Cavani e il dg Tiago Pinto c’è. Più che affare saltato, si è entrati in una fase di stallo che potrà ancora avere esito positivo. Nodo economico da risolvere, situazione in evoluzione: il Benfica continua ad aspettare il recordman (200 gol in 301 presenze dal 2013) del Psg”. Qualche tifoso azzurro, intanto, ci spera ancora…