Ilaria D’Amico si sfoga: “Rivalità con Diletta Leotta? Una grande bufala”

Ilaria D’Amico, compagna di Gianluigi Buffon e conduttrice Sky, ha rilasciato una curiosa intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. “Rivalità con Diletta Leotta? Una grande bufala. La cosa incredibile è che non si mettano mai gli uomini contro gli uomini ma sempre le donne contro le donne. Le dirò che ho avuto più problemi con gli uomini e mai uno con una collega donna. E tutte possono testimoniare. Proposte indecenti? In Sky mai, tutto questo è fantascienza. In generale in passato diciamo che bisognava essere più accorti perché qualche lupo di mare lo incontravi sulla tua strada”.

“Per accorti intendo che a volte è stato necessario inviare dei messaggi scoraggianti anche con il linguaggio del corpo. Insomma non mi sono mai trovata nella condizione di dover spingere via qualcuno, ma è capitato di annusare quella sgradevole sensazione ed è una cosa che ti irrigidisce. Viviamo in un’epoca migliore da questo punto di vista, il Me Too ha aiutato. Cene a quattro con Ronaldo e Georgina? Noi facciamo poche cene, li ho visti solo a quelle di Natale. Mi risulta che anche loro siano molto appartati”.