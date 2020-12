Napoli, Piotr Zielinski è soddisfatto: “Spero di arrivare a 10 goal”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con la Real Sociedad, che ha permesso agli azzurri di superare comunque il girone di Europa League al primo posto. “Segnare è sempre un piacere, soprattutto se è il primo gol nello stadio ‘Maradona’. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo raggiunto la qualificazione, siamo tutti contenti. Il nostro obiettivo primario era superare il turno. Stasera non era facile, la Real Sociedad ha giocatori di qualità. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ troppo, ma alla fine passano le due squadre più forti del girone”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Gattuso arrabbiato per il pareggio? Credo di no, perché stavamo vincendo il girone ed è bello vincerlo. L’esultanza? Mia moglie è incinta e sono contento di poter fare quest’esultanza per lei. Il prossimo anno ci sarà un altro Zielinski con noi. Quando arriverò a 10 goal? Spero in questo campionato, vorrei raggiungere questa quota. Ne mancano 8, spero di riuscire a farlo”.