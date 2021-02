Napoli pieno di infortunati, Raffaele Auriemma sbotta: “Adesso i gol chi li fa?”

Raffaele Auriemma ha commentato alcune scelte di mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Fernando Llorente è stato letteralmente regalato all’Udinese, non me lo spiego. Con Victor Osimhen che non è al meglio e Dries Mertens ed Andrea Petagna infortunati, adesso i gol chi li fa? Ci sono tanti assenti e sapevi che avresti venduto Arkadiusz Milik; a quel punto, lo spagnolo andava tenuto”.

“Avete visto Adam Ounas che gol sta facendo a Crotone? Ragazzo talentuoso, ha ancora 25 anni e può crescere. Non fa il pizzaiolo, non deve fare le pizze per lo stipendio che gli dai: parliamo di un giocatore, di un attaccante e, se non lo utilizzi, non ti puoi aspettare che renda e che ti restituisca in campo l’investimento fatto per acquistarlo. Ecco, io avrei trattenuto sia lui sia Llorente. Perché mai darli via in questo modo?”, ha aggiunto il giornalista. Il Napoli deve avere dunque rimpianti di mercato?