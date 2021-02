Maurizio Pistocchi sottolinea: “La Juventus con Ronaldo vince molto meno, lui condiziona tutto il gioco”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in queste ore ai microfoni de “I Tirapietre”, in onda su Radio Amore Campania, per parlare di Napoli-Juventus e non solo. “Cosa non reggo più? I salotti tv post partita. Non dicono niente. Solo una marea di banalità. Pirlo? Quando la Juventus lo prese dissi fosse un’offesa alla meritocrazia. Mi aveva dato, però, qualche sensazione di positività con un calcio aggressivo e di qualità. Ma comandano i vecchietti e lo sapete, i vecchietti non vogliono le cose nuove. Sono abituati a fare sempre le stesse cose, andare in chiesa, mangiare latte e biscottini, quindi non amano le novità”.

“La Juventus a Napoli ha fatto una partita veramente indecente. Ho sempre detto che è stato Ronaldo a comprarsi la Juventus, non la Juventus Ronaldo. Ma chi glieli dava sessanta milioni? Mendes ha fatto una grande operazione, è un genio. La Juventus con Ronaldo vince molto meno, lui condiziona tutto il gioco della squadra bianconera. Se non gli passano la palla fa le faccine. E’ un giocatore che condiziona tutto il resto della squadra”.