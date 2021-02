Luciano Moggi sottolinea: “La Juve, perdendo, potrebbe anche essere considerata fuori dalla lotta per il tricolore”

in

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, è tornato a parlare dell’ultimo match tra azzurri e bianconeri sulle pagine di Libero: “Presentando Napoli-Juve avevamo scritto che la partita avrebbe potuto chiarire le possibilità d’inserimento della Signora nel giro scudetto e nello stesso tempo poteva far capire meglio lo stato di crisi che stava attanagliando i campani e in particolare mister Gattuso”.

“La gara ci ha raccontato che la Juve, perdendo, potrebbe anche essere considerata fuori dalla lotta per il tricolore, a meno che gli 8 punti di distacco dall’Inter possano essere ridotti a 5 nel caso di successo nel recupero con i partenopei. D’altra parte, osserviamo che il Napoli, quinto, può aspirare alla qualificazione Champions specialmente se dovesse prevalere nel recupero con la Juve. Inoltre, Gattuso al momento è salvo. Va detto che la Juve ha perso per un rigore che c’era oppure no”, ha aggiunto Luciano Moggi in merito.