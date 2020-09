Napoli-Pescara in tv: orario diretta partita, dove vederla e quanto costa

Il campionato di Serie A 2020-2021 è alle porte. Nella prima giornata il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Parma e vuole arrivare pronto all’impegno. Dopo il ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri sono tornati finalmente alla base. In programma ci sono due amichevoli: stasera si giocherà contro il Pescara al San Paolo, domenica si volerà in Portogallo per affrontare lo Sporting Lisbona.

La partita amichevole tra Napoli e Pescara sarà visibile in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 251 del satellite e 482 del digitale terrestre) e solo in modalità pay-per-view. Infatti, per poter assistere al match sarà necessario acquistare l’evento su Sky Primafila al costo di 5,99€. Si tratta di un test molto importante per il Napoli. Bisogna ridisegnare la squadra e ritrovarsi al meglio per non farsi cogliere impreparati negli incontri ufficiali. José Callejon e Allan hanno già lasciato Napoli e presto anche Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik dovrebbero trasferirsi altrove.

