CDS – “Terremoto DeLa”: i presidenti di Serie A in isolamento

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in taglio alto con la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus: “Terremoto DeLa”,titola il quotidiano, che pone l’attenzione anche sulle polemiche legate alla presenza del presidente del Napoli alla riunione di Lega dell’altro giorno. Tutti i presidenti, infatti, sono finiti giocoforza in isolamento. Il numero uno azzurro ha viaggiato in ambulanza fino a Roma, ma è in cura a casa, sorvegliato dai medici del Gemelli.

Si legge, poi, all’interno della prima pagina anche un vero e proprio attacco della Roma nei confronti di Aurelio De Laurentiis: “Un atto sconsiderato!”. D’altro canto, proprio il Napoli aveva accusato la Roma di non aver rispetto le misure anti-Covid nell’ultimo incontro fra le due squadre disputato al San Paolo. Insomma, il contagio del presidente azzurro farà sicuramente discutere ancora a lungo. Il Coronavirus minaccia ancora il calcio europeo. Il Paris Saint-Germain si trova senza 7 titolari, mentre l’Inghilterra ha rinviato di un mese la riapertura degli stadi.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.