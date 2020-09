Calciomercato Napoli, si aspetta la cessione di Edin Dzeko per rifilare Arkadiusz Milik alla Roma

Il futuro di Arkadiusz Milik continua ad essere un’incognita e il tempo per la cessione stringe. La Fiorentina ha smentito il suo interesse per il polacco del Napoli e per Krzysztof Piątek. “Sono due giocatori fortissimi. Uno è al Napoli e uno all’Hertha e non abbiamo avuto contatti con loro”, ha dichiarato Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola, in conferenza stampa.

Rimane allora la Roma, che ha appena vissuto il cambio di proprietà. Il futuro è da decifrare anche per Edin Dzeko, non convocato per l’amichevole di ieri col Frosinone. Dopo le parole di Guido Fienga nei giorni scorsi, oggi il centravanti bosniaco incontrerà il CEO giallorosso per un confronto e per definire le prossime mosse. Alla finestra, sia il Juventus sia il Napoli: i bianconeri puntano Luis Suarez, ma tengono in caldo l’opzione di Edin Dzeko, mentre gli azzurri cercano una sistemazione per Akradiusz Milik. Sembrano non ci siano altre alternative per sistemare il polacco.

