Calciomercato Napoli, la Roma non vuole pagare 35 milioni per Arkadiusz Milik

Stanno cambiando le carte in tavola tra Napoli e Roma, con i due club che in queste ultime settimane hanno parlato di diversi giocatori. Cengiz Under, però, non rientrerà più nell’affare di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha chiesto alla Roma 35 milioni di Euro per far partire il polacco. Da capire, dunque, se la società giallorossa vorrà fare un investimento così importante ed eventualmente far partire Edin Dzeko.

La Roma continua a guardare Arkadiusz Milik come possibile sostituito del bosniaco. Se all’inizio si poteva ipotizzare un’operazione che coinvolgesse anche Cengiz Under, oggi il Napoli chiede solo cash. Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, non ci sta e non ha alcuna intenzione di corrispondere al Napoli qualcosa in più rispetto a quanto i giallorossi ricaveranno dalla cessione di Edin Dzeko. Per questo che la valutazione del cartellino di Arkadiusz Milik viene ritenuta dal club capitolino troppo elevata.

