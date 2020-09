Napoli-Pescara 4-0: un goal e due assist per Andrea Petagna

Quarta vittoria in altrettante amichevoli per il Napoli, che al San Paolo ha rifilato un 4-0 al Pescara. A segno 6 volte nei test contro L’Aquila e Teramo, Victor Osimhen è rimasto a secco stavolta. Maglia da titolare per Kalidou Koulibaly, nonostante la probabile partenza. Gennaro Gattuso ha optato per il tridente nell’esame contro gli abruzzesi di Massimo Oddo. Il Pescara ha colpito un palo in avvio, il primo vero affondo degli azzurri è arrivato al 24’: merito di Piotr Zielinski, bravo a liberarsi al limite dell’area e a battere Vincenzo Fiorillo.

Hirving Lozano e Kalidou Koulibaly hanno sfiorato il 2-0, arrivato solo nel secondo tempo. Andrea Petagna ha servito Amato Ciciretti da distanza ravvicinata. L’ex SPAL ha anche offerto il tris a Dries Mertens, puntuale nell’inserimento e nella battuta a rete. A chiudere i conti è stato dunque proprio lo stesso Andrea Petagna, protagonista assoluto dal suo ingresso nella ripresa. Ora testa allo Sporting Lisbona.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.