Napoli-Perugia 2-0 all’intervallo: David Ospina para un rigore

È un Napoli di rigore quello che sta battendo il Perugia al San Paolo negli ottavi di finale di Coppa Italia. A sbloccare il risultato è stato il capitano Lorenzo Insigne con un rigore al 25′, per fallo in area su Lozano. Una decina di minuti dopo il raddoppio ha conosciuto uno sviluppo analogo, con il numero 24 che ha segnato il 2-0 sempre dal dischetto, procurato stavolta da un tocco di mano. Annullato correttamente il 3-0 di Piotr Zielinski che era partito in fuorigioco poco oltre la metà campo, prima di infilare il portiere avversario.

Grande nota di merito per David Ospina, autore dell’errore che ha portato alla sconfitta contro la Lazio. A tempo abbondantemente scaduto, l’estremo difensore colombiano ha parato il penalty di Pietro Iemmello, guadagnandosi gli applausi del San Paolo. Alla fine del primo tempo Gennaro Gattuso è anche corso in campo per evitare che si scaldassero gli animi. Per ora va tutto bene.