Napoli-Perugia in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Perugia è in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio San Paolo di Napoli. Come tutte le partite della Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay. Sarà pertanto possibile rivedere il match anche al termine, per più giorni. Si tratta di uno dei pochi incontri che i tifosi potranno seguire in chiaro, trattandosi della coppa nazionale. Solo con alcune gare della Champions League è stato possibile fare altrettanto sulle reti Mediaset.

Nel Napoli dovrebbe trovare spazio a partita in corso il nuovo acquisto Diego Demme, che ha scelto la maglia numero 4. Torna Sebastiano Luperto, titolare anche Eljif Elmas. Grande attesa per Hirving Lozano, strapagato in estate, ma dal rendimento ancora incerto. Serse Cosmi dovrebbe schierare invece il Perugia con un 3-5-2. Il tecnico degli umbri è subentrato da poco a Massimo Oddo.