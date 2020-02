Napoli, per Sportmediaset il calciomercato invernale è da 7,5

La redazione di Sportmediaset coha fornito i propri voti al mercato delle varie squadre della Serie A, premiando soprattutto gli azzurri. 8 assegnato all’Inter per il colpo di Christian Eriksen, mentre il Napoli prende un bel 7,5. “Pochi conoscevano Diego Demme qualche settimana fa, ma adesso è chiaro che l’arrivo di questo centrocampista è stato altamente positivo per l’equilibrio tattico della squadra. Il tutto a un prezzo ragionevole. Ancora da verificare fino in fondo il valore di Lobotka, ma la sua storia parla per lui. Con Politano, Gattuso potrà riproporre un 4-3-3 con il quale ha sfiorato la Champions alla guida del Milan. Interessanti anche le due operazioni concluse in chiave futura, Rrahmani e Petagna”. Tra acquisti immediati e investimenti programmati per l’estate, Aurelio De Laurentiis si è fatto notare non poco, stavolta. Nello scorso decennio non erano stati moltissimi i colpi ad effetto del Napoli nella finestra di riparazione invernale. C’è da risalire.