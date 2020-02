Napoli, Paolo Del Genio sul mercato: “Non si è riuscito a completare tutto ciò che si voleva fare”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo ultimo intervento nella trasmissione ‘Radio Goal’. “In generale mi è piaciuto il fatto che il Napoli sia stato molto attivo. Gli darei un 7,5 come voto, ma non è stato perfetto perché non si è riuscito a completare tutto ciò che si voleva fare, e parlo del terzino sinistro e in parte anche del centravanti, anche se in quest’ultima posizione possono essere schierati tanti azzurri”.

Faouzi Ghoulam continua infatti a rappresentare un mistero nella rosa del Napoli. Il terzino algerino non è ancora tornato pienamente all’attività agonistica e i dubbi sul suo futuro sono molteplici. Non averlo rimpiazzato subito sul mercato desta preoccupazione, anche perché a sinistra il Napoli ha solo Mario Rui e all’occorrenza potrebbe adattare Elseid Hysaj. In estate il club azzurro cercherà sicuramente una soluzione per colmare questa falla.