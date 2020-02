Napoli, le ultime da Castel Volturno: Fabian Ruiz non si è allenato

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A, alle ore 20.45. Come si apprende sul sito della società azzurra, oggi si è svolta una sessione in palestra per il gruppo, mentre sul campo si sono allenati i portieri. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Faouzi Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan e Matteo Politano. Fabian Ruiz, invece, non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.

Il Napoli si ritroverà di fronte Fabio Quagliarella, ex di lusso al quale ieri il club partenopeo ha anche rivolto gli auguri di compleanno. L’attaccante è stato anche compagno di squadra di Gennaro Gattuso in Nazionale, condividendo con lui Europeo, Confederations Cup e Mondiale. Tra i doriani ci sarà anche Manolo Gabbiadini, altro ex azzurro molto amato.