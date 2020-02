Napoli, Raffaele Auriemma dice la sua su Hirving Lozano: “È come se avesse iniziato ora”

Sulle frequenze di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato a lungo della situazione attuale di Hirving Lozano. “Non è da Napoli? Bisogna aspettare, per me. È come se avesse iniziato ora, avendo trascorso finora la stagione in un ruolo non suo. Tutto il centro-America è rimasto scandalizzato nel vederlo utilizzato da Ancelotti da punta centrale. Io aspetto, bisogna vederlo al meglio come ruolo e come condizione fisica. Non aveva la condizione per poter giocare, non ha la forza per fare gli scatti per cui è stato acquistato, poi deve ambientarsi nello spogliatoio e queste sono altre due ragioni. Everton? Sì, sono rumors che girano già da un bel po’. Ma a giocatori come Lozano, ma anche a Zielinski, quando sentono il nome di Ancelotti si drizzano i peli sulla pelle. Faccio fatica ad immaginare un trasferimento in una squadra allenata da Ancelotti”. Il messicano ha segnato finora 3 goal in 21 presenze.