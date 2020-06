Napoli, per Massimo Ugolini la firma di José Callejon arriverà a giorni

José Callejon sta per ufficializzare lansuanpermanenza a Napoli per le prossime settimane. Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull’estensione del contratto dello spagnolo fino al mese di agosto. “Callejon oggi firma il modulino per la proroga del contratto. E’ un bel gesto il suo, José vuole dare ancora il suo contributo. E’ un momento significativo per il Napoli e per la carriera di Callejon, che è rimasto perché vuole giocare la Champions League contro il Barcellona”. Il giornalista ha confermato poi ai microfoni di Sky: “Oggi, o al massimo lunedì, arriverà questa firma”.

Una notizia positiva per certi punti di vista, che farà felici i tifosi più romantici. Tuttavia, a questo punto è totalmente da escludere la possibilità di un vero rinnovo. José Callejon lascerà il Napoli dopo gli impegni di Champions League, appena prima dell’inizio della prossima stagione.