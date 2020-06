Franco Carraro rivela: “Aurelio De Laurentiis pagò 30 milioni per comprare il Napoli”

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Lasciatemi dire che quando il Napoli è fallito c’erano delle regole molto rigide da far rispettare. Devo dire che Luciano Gaucci, con tutto il rispetto per la persona scomparsa, non si comportò bene verso i tifosi partenopei. Jervolino e Bassolino non trovavano acquirenti, all’ultimo arrivò Aurelio De Laurentiis”.

“Per fortuna dei tifosi azzurri, arrivò lui, lo dico adesso e lo ripeterò sempre. Pagò 30 milioni di Euro per acquistare il titolo sportivo della società partenopea fallita, mentre Della Valle, qualche anno prima non pagò nulla per prendere la Fiorentina appena fallita. Il patron azzurro ha portato il Napoli nell’olimpo del calcio e sono molto contento anche per il mio amico Gattuso per la conquista della Coppa Italia. Nemmeno la città ha le finanze così floride come il club calcistico, organizzato meglio della squadra di Maradona che trionfò negli anni ottanta”.