Francesco Modugno sulla permanenza di José Callejon: “Non è sempre e solo questione di soldi”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ancora su José Callejon e sull’ormai più che probabile permanenza in azzurro dello spagnolo per i prossimi due mesi. “E’ stata una trattativa complicata, ci sono così tanti fattori un un’operazione, posizioni che si cristallizzano, ciascuno legittimamente resta fermo sulle proprie idee. Non è sempre e solo questione di soldi, a volte bisogna trovare equilibrio, un’intesa che prima non c’era, e allora bisogna fare i complimenti al giocatore e a De Laurentiis. Bello che Callejon possa concludere così la stagione per quello che ha dato. Fattore determinante? Al di là degli aspetti tecnici, economicamente parliamo di cifre e situazioni che non fanno impallidire il giocatore o la società. Secondo me c’è stato il coinvolgimento emotivo da parte di tutti”.

Si chiuderà così l’avventura dell’esterno spagnolo all’ombra del Vesuvio, dopo 7 anni e 3 trofei conquistati col Napoli.