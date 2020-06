Napoli, Gennaro Gattuso conquista tutti: anche Renzo Ulivieri e Gigi Cagni stravedono per lui

Gennaro Gattuso continua a riscuotere consensi. Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ne ha parlato a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda su Radio Marte. “La ripresa è andata bene. Le prime partite sono sempre incerte, ma tutto è andato nel verso giusto. Sicuramente è un calcio diverso senza tifosi, ma bisognava comunque riprendere. Gattuso ha dato un’anima a questa squadra. Poi c’è il discorso tecnico-tattico ma se non dai un’anima non puoi trasmettere nulla. I 5 cambi sono molto importanti in questo momento storico”.

Anche Gigi Cagni ha voluto elogiare il tecnico del Napoli, nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss. “Il Napoli ha trovato un equilibrio. Mi dà fastidio quando si dice che Gattuso sia solo un motivatore perché si capisce che ha anche delle idee e sa come interpretare le partite. Poi è ovvio che sia un trascinatore, che motiva i calciatori, visto che la sua dote principale è l’onestà intellettuale. Sta crescendo molto anche dal punto di vista tattico, il suo merito principale infatti è quello”.