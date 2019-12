Napoli, parla Stefano Agresti: “Spesso Aurelio De Laurentiis usa modi sgarbati, ma i conti sono in ordine”

Il giornalista Stefano Agresti, ha parlato in queste ore del Napoli sulle frequenze di Radio Sportiva. Tema principale dell’intervento è stato soprattutto l’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis negli ultimi mesi, tra ammutinamento, cambio di allenatore e calciomercato. “De Laurentiis ha provato a fare l’ultimo salto di qualità trattenendo i migliori giocatori al Napoli. Anche se i risultati di questa stagione sono molto negativi, è sbagliato ritenerlo un bluff”, ha detto il giornalista.

“Credo che obiettivamente De Laurentiis al Napoli abbia fatto un lavoro straordinario. Spesso usa modi sgarbati e non condivide le responsabilità, ma ha tenuto la squadra in questi anni a livelli di assoluta eccellenza. Ed i conti in ordine”, ha aggiunto. Insomma, nonostante le tante mancanze degli ultimi tempi, c’è ancora chi crede fermamente in Aurelio De Laurentiis e nel suo operato nel club azzurro. In ogni caso, il Napoli deve assolutamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League per salvare il salvabile.