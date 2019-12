Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz vuole il Real Madrid e non accenna al rinnovo

Il Real Madrid continua a insistere per ottenere dal Napoli Fabian Ruiz nel mese di luglio. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un’offerta vicinissima ai 70 milioni di Euro pur di convincere al trasferimento il centrocampista della nazionale spagnola, miglior giocatore dell’ultimo Europeo Under 21 disputato in Italia. Aurelio De Laurentiis barcolla, anche perché il Napoli avrebbe bisogno di entrate cospicue in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.

Fabian Ruiz non riesce più a essere protagonista e la seconda parte della stagione sarà decisiva per il suo futuro. Il suo contratto scade nel 2023, ma non si è mai parlato di rinnovo con gli azzurri. Il Real Madrid, dunque, vuole approfittare della situazione. Il giocatore cambierebbe volentieri aria, considerando il clima che si sta surriscaldando nella città del Vesuvio dopo le vicende dell’ammutinamento. Il giocatore piacerebbe in realtà anche a Barcellona e Manchester City. L’unica carta che il Napoli potrebbe giocare qualora volesse trattenerlo sarebbe quella di aumentare l’attuale ingaggio di 1 milione e mezzo di Euro e inserire una clausola rescissoria elevatissima.