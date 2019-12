Calciomercato Napoli, l’infortunio di Alex Ferrari della Sampdoria apre a uno scambio con Amin Younes

in

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, rimarrà fuori dai campi a lungo. Il giocatore si è infortunato oggi a Bogliasco alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia e gli accertamenti hanno evidenziato purtroppo un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Domani si sottoporrà a nuovi esami e non è esclusa l’operazione chirurgica. Una brutta notizia per Claudio Ranieri che aveva promosso Ferrari titolare al posto di Jeison Murillo, ma che potrebbe aprire nuovi e interessanti scenari anche per il calciomercato del Napoli.

La Sampdoria, infatti, sostituirà il difensore solo se ci saranno delle uscite, che riguarderebbero il reparto offensivo. Per questo motivo si sta pensando a ipotesi di scambi con altre squadre. Ai blucerchiati piace ad esempio Andrea Petagna della SPAL, che potrebbe prelevare dalla Liguria l’ex Roma Gianluca Caprari. In casa Napoli l’interesse va invece verso Amin Younes, mai inseritosi del tutto nel contesto azzurro. Il Napoli lo cederebbe tranquillamente e accoglierebbe facilmente un elemento della Sampdoria che vuole sfuggire all’incubo della retrocessione.