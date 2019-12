Altro che Juventus! Erling Braut Haaland ufficiale al Borussia Dortmund, addio Napoli

Uno dei giocatori rivelazione di questa prima parte della Champions League è Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo. Negli ultimi giorni il giovane colosso era stato accostato alle principali squadre europee, tra cui anche Juventus e Real Madrid. Il Napoli ci aveva fatto un pensiero qualche tempo fa, ma la trattativa non si è mai realmente avviata, per quanto molti tifosi ci sperassero. Il norvegese ha impressionato proprio in Champions mettendo in crisi gli azzurri, anche se non è riuscito a strappare loro la qualificazione agli ottavi.

Sembrava tutto pronto per il trasferimento alla Juventus quando è arrivato l’annuncio schock del Borussia Dortmund, con tanto di foto del giocatore con la maglia giallonera. “Benvenuto al Dortmund, buona domenica gialloneri”, ha scritto il club tedesco nel post su Instagram con il quale ha annunciato l’acquisto. 20 milioni di clausola pagati in tempo record. Il calciatore percepirà un ingaggio fuori portata per Juventus e Napoli.