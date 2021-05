Napoli, parla Pietro Lo Monaco: “Lorenzo Insigne è un vero trascinatore. Mi manca solo di fare il dirigente in una squadra che lotta per vincere”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ci hanno derisi in tutta Europa. Quel rigore dato è assurdo, non si possono commettere certi errori così. Si alimentano sempre di più certe voci e questo non fa bene al calcio. Prima di Fiorentina-Napoli ho detto che gli azzurri avrebbero vinto. Sono la squadra più solida del campionato, sta bene in campo ed ha recuperato qualcuno che è venuto meno come Fabian che si sta esprimendo a buoni livelli. Insigne? E’ un vero trascinatore e non fa mai giocate casuali. E’ stato svolto un buon lavoro, mi piace pensare che fino all’ultimo il Napoli non mollerà e raggiungerà un obiettivo importante”.

“Con due o tre innesti il Napoli può lottare per lo scudetto. Io al Napoli? Ho provato tutto, mi manca solo di fare il dirigente in una squadra che lotta per vincere e poterlo fare per la squadra della mia città sarebbe veramente importante. Corsa Champions? Il giusto sarebbe che il Milan vincesse a Bergamo con la Juventus fuori, che quest’anno non merita di andare in Champions. Io vedo il Milan vincente a Bergamo”.