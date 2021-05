L’ex Massimiliano Esposito consiglia: “Se proprio non dovesse restare Gennaro Gattuso, punterei tutto su Massimiliano Allegri”

Massimiliano Esposito, ex calciatore di Napoli e Verona, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “Napoli-Verona? Credo che i ragazzi di Gattuso avranno le giuste motivazioni per vincere questa partita: in primis la conquista della Champions, e non credo si lasceranno andar all’ultima gara. Il rigore di Insigne è stato calciato con un po’ di timore, per fortuna l’ha ribadito in rete e successivamente hanno giocato in maniera molto più tranquilla. Il Napoli sta approcciando al meglio queste gare e lo farà anche contro il Verona. Rrahmani sta dando solidità in fase difensiva, finalmente sta mostrando le sue enormi qualità, e le sta tirando fuori non con il miglior difensore in rosa, Koulibaly, ma con Manolas. Zaccagni? Campionato importante il suo, ma un conto è giocare a Verona, ed un altro è farlo a Napoli”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“(…) De Laurentiis-Gattuso? Una chiacchierata prima di separarsi la faranno. Se Rino dovesse centrare la Champions, credo che Aurelio De Laurentiis proverà sicuramente a sedersi al tavolino con il tecnico. Per quello che è successo, conoscendo Rino, non credo possa rimanere, ma nel calcio mai dire mai. (…) A chi rinuncerei tra Koulibaly, Fabian e Lozano? Guardando le proiezioni future, probabilmente lascerei partire Kalidou. (…) Allegri o Spalletti? A me Luciano non piace, è troppo presuntuoso e poco umile. Basti pensare quello che ha fatto a Roma ed i vari problemi con Totti. Se proprio non dovesse restare Gattuso, punterei tutto su Max Allegri. Un allenatore che ha fame di punti e di risultati”.