Mario Sconcerti e la corsa alla Champions League: “Ora è la Juventus la nuova favorita”

“Ora è la Juventus la nuova favorita”. Così scrive sul Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti in merito alla corsa alla Champions League, soffermandosi poi anche sulle polemiche arbitrali di Juventus-Inter, big match durante il quale sono stati assegnati addirittura tre rigori dubbi. I bianconeri hanno raccolto 3 punti d’oro e in considerazione del pareggio del Milan a Cagliari sono tornati a sognare.

“La brutta sera del Milan si aggiunge alla brutta sera di Calvarese a Torino e insieme lasciano aperto il quarto posto di Champions. Stupisce nell’arbitraggio di Calvarese soprattutto l’ultimo rigore, molto astuto, ma chiaro, nel senso che non esisteva. Non a mio avviso almeno. Ed è un errore da vecchi campionati, quando non c’era la VAR, quando la legittimità al sospetto veniva dalla costanza con cui l’errore finiva sempre a favore dei medesimi. Detto questo la Juve ha sofferto e vinto mentre il Milan non ha giocato”.