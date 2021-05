Napoli, Luciano Spalletti e Ivan Juric i favoriti per la panchina azzurra

in

Aurelio De Laurentiis prende tempo per scegliere il prossimo allenatore. La Gazzetta dello Sport ha cercato di capire le intenzioni del presidente azzurro. Finora sono quattro i profili individuati: Luciano Spalletti, Ivan Juric, Christophe Galtier e Simone Inzaghi. I tre allenatori italiani hanno un leggero vantaggio sul tecnico francese, mentre nelle ultime ore è rientrato tra i favoriti il mister del Verona che domenica sarà a Fuorigrotta per l’ultimo appuntamento stagionale.

Luciano Spalletti continua a rappresentare sempre e comunque il top ed ha già dato la sua disponibilità, accettando le proposte del presidente. Ad Aurelio De Laurentiis piace anche Simone Inzaghi, ma mai si sognerebbe di fare uno sgarbo all’amico Claudio Lotito. Un’eventuale offerta verrebbe avanzata soltanto se il tecnico dei bianconcelesti non dovesse rinnovare. Luciano Spalletti e Ivan Juric sono dunque favoriti su tutti, ma considerando che Aurelio De Laurentiis è abituato ai colpi di teatro, non sono esclusi nomi a sorpresa.