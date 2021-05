Gennaro Gattuso pronto per la Fiorentina: vuole portare con sé Diego Demme ed Elseid Hysaj

Gennaro Gattuso è pronto per lasciare Napoli. La Gazzetta dello Sport ha provato a descrivere la situazione attuale del tecnico azzurro. “Non è bastato che la squadra si schierasse dalla sua parte, seguendone le direttive e sostenendone il lavoro: la decisione di interrompere il rapporto è stata bilaterale. In ogni modo, De Laurentiis l’ha sempre sostenuto, nei momenti di crisi s’è presentato nello spogliatoio confermandogli la fiducia e imponendo alla squadra di seguirlo, proprio per non compromettere del tutto la stagione”.

Il mister calabrese avrebbe già raggiunto con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso un accordo verbale: si parla di un contratto biennale per una cifra vicina ai due milioni netti a stagione. Il tecnico ha chiesto delle garanzie alla dirigenza viola. Tra i nomi emersi per il mercato del prossimo anno ci sarebbero anche due calciatori del Napoli: si tratta di Diego Demme e di Elseid Hysaj, in scadenza di contratto a giugno col club azzurro.