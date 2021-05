CDS – Fiorentina-Napoli, c’è un retroscena con Franck Ribery sul rigore di Lorenzo Insigne

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina col pareggio del Milan che rimette in discussione la corsa alla Champions League per la Juventus, vittoriosa contro l’Inter. “Juve, c’é l’aiutone. Ultimo turno da brividi: Pioli deve battere l’Atalanta, CR7 a Bologna”. In alto: “Napoli a un passo dall’Europa che conta: superata la Fiorentina (2-0)”. In taglio basso spazio alla Nazionale: “Mancini firma il rinnovo: ct azzurro fino al 2026”.

“Vai Pietro, prendilo. Tanto sai già dove lo tira!”. Sembrano queste le parole pronunciate da Franck Ribery negli istanti che hanno preceduto il calcio di rigore di Fiorentina-Napoli. Le frasi del francese avrebbero distratto Lorenzo Insigne, che non sbagliava dagli 11 metri in campionato dal marzo del 2019. Alla fine il penalty è stato effettivamente neutralizzato da Pietro Terracciano, ma poi il capitano azzurro ha ribadito nel sacco il pallone. Insomma, anche nelle ultime giornate di campionato bisogna stare attenti al dettaglio.