Napoli, parla Paolo Del Genio: “Mi aspetto Matteo Politano titolare”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, dell’impegno di stasera tra Napoli e Brescia: “Politano? Non solo me lo aspetto titolare, ma spero in una grande prestazione. Questo ragazzo ha cominciato a far intravedere qualche cosa, ha iniziato benino anche lui, adesso me lo aspetto in una partita, vediamo con chi come mezzala, vediamo chi ci sarà a destra, questa è una partita dove Politano può mostrare le sue qualità. Evitiamo subito i paragoni con Callejon”.

C’è grande attesa per questa partita, che precederà di 4 giorni il big match di Champions League con il Barcellona. Il Napoli ha ancora qualche remota chance di arrivare all’Europa che conta anche nella prossima stagione, quindi sono vietati passi falsi. Sarà interessante vedere come si comporterà la squadra in questa fase della stagione, delicatissima anche per l’imminente semifinale di ritorno in Coppa Italia.