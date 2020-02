CDS – Napoli, “Con Messi nella testa”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’Inter e la vittoria dei nerazzurri in Europa League contro il Ludogorets. Poi, spazio al Napoli e alla conferenza pre-partita di Gennaro Gattuso in vista dell’impegno contro il Brescia: “Con Messi nella testa”, scrive il Corriere. Già venduti, infatti, più di 41.000 biglietti per Napoli-Barcellona. Esauriti i posti per le curve e i distinti superiori, qualche disponibilità soltanto nei distinti inferiori, in Tribuna Posillipo e Nisida. “Tutte le indicazioni inducono a pensare che possa essere sfiorato il tutto esaurito, in uno stadio che ha una capienza di 54.000 spettatori”, scrive il giornale. Poi, un ricordo sull’accostamento di Diego Lopez al Napoli. “Abbiamo sentito Benitez, Pellegrini, Villas Boas, Di Matteo, ho chiamato Kloop, Blanc. Poi ho anche pensato a Diego Lopez del Cagliari, anche se non ha il patentino, ma ho lasciato perdere per non fa irritare Cellino“, disse Aurelio De Laurentiis nel 2013.