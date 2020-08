Napoli, parla Luigi De Magistris: “Riapertura del San Paolo? Potrebbero esserci già 25.000 persone”

Nelle ultime ore, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, ha parlato il sindaco Luigi De Magistris. “I tifosi, stadio senza tifo o non accessibile a tutti, non possono essere sostituiti dalla TV a pagamento. È un periodo molto triste, Napoli oggi ha rappresentato un momento importante. Le tifoserie, con l’aiuto dell’avvocato Coppola, hanno presentato un documento che ho apprezzato particolarmente. Serio, equilibrato, non fazioso e che chiama al tavolo le istituzioni: il Governo, che non deve fare solo analisi, ma proporre riforme; io come sindaco sono a disposizione subito ad aprire un tavolo con CONI, tifoserie, società e Federazioni per trovare soluzioni per rendere più vivibile lo stadio. Bisogna essere chiari tutti: va bandita la violenza. Lo stadio deve essere un luogo sicuro, ma fin quando il denaro la farà da padrone, diventerà un luogo di potere che inquina”.

“Riapertura del San Paolo? Con il distanziamento sociale, potrebbero esserci già 25.000 persone. Tutto privo di buon senso e logica, il calcio è ripartito per interesse economico, non riesco a guardare più le partite. Che senso ha una partita senza tifo? Le partite si vincono sul campo, ma il tifo è l’uomo in più. Ho dato piena disponibilità nell’intervento pubblico, è arrivato il momento di rivedere il regolamento d’uso e tutti le problematiche correlate. Una curva non può costare 70 Euro, la partita deve essere accessibile a tutti. Da questo punto di vista, la città deve far sentire la sua voce, il sindaco deve farlo: ne ho parlato spesso con De Laurentiis. Il calcio è soltanto lo show dove si giocano partite politiche, anche a Napoli vedo spesso partite politiche e poche partite sul campo. (…) Osimhen? A Napoli nessuno è straniero”.

