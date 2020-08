Napoli, Aurelio De Laurentiis contro la UEFA: “Organizzati come quei collegi dell’Ottocento”

Aurelio De Laurentiis ha parlato al quotidiano Il Mattino non risparmiando qualche frecciatina nei confronti della UEFA. “Tra sette giorni si giocherà a quanto pare a Barcellona? Alla UEFA fanno il gioco delle tre scimmie. Mi auguro per il bene che voglio alla UEFA che non succeda nulla, perché sennò si scatenerà l’inferno. Mi dà fastidio la superficialità con cui si lascia al destino qualcosa di importante come la salute. Le rose valgono miliardi”.

“La UEFA si comporta come se fosse padrona di tutto. Se chiedo una risposta sulla situazione di Barcellona, loro sono evasivi. A marzo, prima dello stop la UEFA mi disse di prendere un aereo fino in Francia e da lì avrei poi dovuto proseguire in torpedone fino a Barcellona. Non avevano capito la gravità della situazione. Dopo due giorni chiusero tutto. Hanno organizzato le fasi finali in Portogallo e Germania, ma che ci vuole a spostare tutto lì? Ma con loro sbatti contro un muro, sono organizzati come quei collegi dell’Ottocento”, ha aggiunto.

