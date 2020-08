Napoli, il rinnovo di Gennaro Gattuso tarda ad arrivare: non c’è l’intesa economica

Nel corso di “Sky Calcio Show L’Originale” Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul rinnovo di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli. Sembra che il prolungamento del contratto non sia più così automatico. “La frase di Aurelio De Laurentiis su Gattuso sulla mancanza di volontà di trattenerlo se Rino non si sente soddisfatto di qualcosa? E’ stata pronunciata perché non c’è ancora l’intesa economica per il rinnovo di contratto del mister calabrese”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“In questo momento l’offerta del Napoli forse non è quella che si aspettava Rino”. Queste erano state le parole del presidente: “Il nuovo ciclo è iniziato nuovamente con Gattuso. Lui è un uomo vero ma anche un grande calciatore vincente che non ha voglia di rivincite né economiche né sociali. Siamo molto simili. Rinnovo? Se si troverà bene il matrimonio potrà continuare, se invece non si sentirà garantito non vedo perché dovrei costringerlo a restare. Per me è l’iniziatore di un ciclo”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.