Napoli-Lazio 1-1 all’intervallo: Fabian Ruiz la sblocca, poi Ciro Immobile raggiunge Gonzalo Higuain

Serata piovosa al San Paolo per l’ultima partita di José Callejon a Fuorigrotta. Per l’occasione, l’esterno spagnolo indossa anche i grandi di capitano. Di fronte c’è la Lazio, già avversaria nella felice cavalcata in Coppa Italia. Nei primi 10 minuti dell’ultimo match di questa Serie A gli uomini di Gennaro Gattuso soffrono, poi Fabian Ruiz tira fuori il coniglio dal cilindro alla prima occasione in avanti. Il centrocampista riceve palla al limite dell’area da Dries Mertens e la scarica dolcemente alle spalle di Thomas Strakosha per l’1-0. Il gioco del Napoli, comunque, non migliora, ma il palleggio dei biancocelesti non impensierisce troppo i padroni di casa, almeno fino al minuto 22.

Marco Parolo serve un gran pallone sulla sinistra ad Adam Marusic, che pesca Ciro Immobile sul filo del fuorigioco. Il tap-in del bomber è fortunato: David Ospina viene battuto sul primo palo e il centravanti della Lazio, già aritmeticamente Scarpa d’oro, arriva a 36 reti in campionato eguagliando il record di Gonzalo Higuain. Poche le emozioni dopo il cooling break. All’intervallo è 1-1.