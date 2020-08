Napoli-Lazio 3-1: Lorenzo Insigne dal dischetto, poi l’infortunio che mette a rischio il Barcellona

Serata piovosa al San Paolo per l’ultima partita di José Callejon a Napoli. Nei primi 10 minuti della gara gli azzurri vanno un po’ in sofferenza, poi sbloccano il risultato non appena tirano fuori la testa dal guscio. Fabian Ruiz riceve palla al limite dell’area da Dries Mertens e la scarica dolcemente alle spalle di Thomas Strakosha per l’1-0. Il gioco del Napoli, comunque, non migliora e al minuto 22 arriva sul filo del fuorigioco il pari di Ciro Immobile, che arriva così a 36 goal in campionato eguagliando il record di Gonzalo Higuain.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Nella ripresa il Napoli si fa più pericoloso e torna in vantaggio al 54′: Marco Paolo colpisce in scivolata Dries Mertens all’interno dell’area e dal dischetto Lorenzo Insigne non fallisce. Al 68′ un fallo di Kostas Manolas ai danni di Joaquin Correa fa scatenare un breve parapiglia, con tanto di imprecazioni da parte di Simone Inzaghi, ammonito insieme a Gennaro Gattuso. Una bella conclusione al volo di José Callejon non trova fortuna, poi arriva il grande spavento: l’improvviso stop di Lorenzo Insigne a meno di 10 minuti dal termine. Il capitano azzurro si accascia al suolo ed esce disperato dal terreno di gioco. Nel finale arriva il 3-1 definitivo di Matteo Politano, servito da Dries Mertens a tu per tu con Thomas Strakosha. Il Napoli vince nell’ultima giornata di campionato ed è settimo, ma rischia di perdere una delle sue pedine fondamentali in vista del Barcellona.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.