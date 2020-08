Mario Sconcerti è sicuro: “La Juventus è una squadra sbagliata per Maurizio Sarri”

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a TMW Radio della panchina della Juventus e dei risultati ottenuti finora da mister Maurizio Sarri alla sua prima stagione alla guida della formazione bianconera. “Sarri è stato più vittima che colpevole alla Juventus, gli è stata data una squadra sbagliata. Conte all’Inter ha ricevuto tanto e ha fatto qualcosa, ma anche qualcosa di sbagliato”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Se anche in caso di fallimento, Maurizio Sarri andrebbe confermato? Sarebbe un buon programma ma non so quanto sarebbe accettabile. La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Se la dovesse perdere nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c’è che è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi goal questa Juve, c’è qualcosa che non va a livello di schema”. Insomma, l’ex allenatore del Napoli rimane sul filo del rasoio. Se non dovesse superare un ostacolo abbordabile come il Lione, l’esonero sarebbe meritato.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.