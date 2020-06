Napoli, parla l’ex Roberto Bordin: “Ormai Gennaro Gattuso è napoletano”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Bordin, allenatore ed ex giocatore del Napoli. “Semifinale Napoli-Inter? Spero sia di buon auspicio per la prossima gara. Il vantaggio del Napoli è importante ma le partite vanno giocate. Il mister Gattuso però saprà come sfruttare questo piccolo vantaggio. Con lui il Napoli lo vedo bene. Ormai è “napoletano”, fa parte dell’ambiente, dei tifosi, del club. Lui è l’uomo ideale per una rinascita in una piazza importante come Napoli. Anche al Milan prima ha fatto bene. Hamsik? Un giocatore veramente importante per il Napoli, come spero di essere stato anche io. L’altro giorno riguardavo alcuni suoi goal, giocatore superlativo. Un peccato vederlo andare via ma ognuno ha i propri interessi”.

Gennaro Gattuso è dunque già molto stimato nell’ambiente. Vincere la Coppa Italia significherebbe molto sia per il Napoli sia per la sua carriera da allenatore.