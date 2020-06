Napoli, Kostas Manolas sarà l’unico calciatore a saltare l’Inter

in

La visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno sarà importante per vari aspetti, tra cui il possibile rinnovo di contratto di José Maria Callejon. Il patron azzurro attende ormai da troppo tempo di parlare anche con lo spagnolo, per cercare di risolvere una situazione rimasta in fase di stallo. Il futuro dell’esterno è poco chiaro, al contrario di quello di Gennaro Gattuso, che rinnoverà a breve.

Dai campi di Castel Volturno, poi, arrivano notizie anche sulla tenuta atletica dei calciatori. Kostas Manolas è l’unico infortunato che sarà costretto a saltare la sfida di sabato contro l’Inter. Per il resto, tutti i giocatori del Napoli sono a disposizione di Gennaro Gattuso. Fabian Ruiz e Mertens hanno dovuto convivere con qualche affaticamento negli ultimi giorni, ma saranno pronti per affrontare la squadra di Antonio Conte. La rosa è al gran completo, dunque, ad eccezione del difensore greco che tornerà comodamente per la ripresa del campionato.