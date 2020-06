Calciomercato Napoli, Paulo Fonseca vuole trattenere Cengiz Under a Roma

Il Napoli continua a cercare esterni offensivi per rinforzare l’attacco. Lorenzo Insigne è l’unico sicuro del posto. Finché non arriverà l’ufficialità del rinnovo di Dries Mertens e José Callejon non farà chiarezza sul suo futuro, meglio correre ai ripari. Gli azzurri cercano già da un po’ di tempo Cengiz Under della Roma. Gianluca Petrachi, però, si vuole tenere stretto il turco, che non dispiace a Paulo Fonseca. Il mister vuole scommettere sull’esterno che è stato accostato anche al Bayern Monaco diverso tempo fa. Nell’ultima intervista rilasciata a Sky, il direttore sportivo giallorosso ha fatto intendere chiaramente di voler blindare il giocatore, che per molti sembrava in odore di cessione.

“Rappresenta un talento. Molto forte, per quanto mi riguarda. Vedremo: certamente rompe gli equilibri, fa la differenza. A me piace: lo volevo al Torino prima che lo prendesse la Roma. Ci sono delle squadre molto interessate, perché è appetitoso. Ma è prematuro parlarne oggi: dobbiamo vedere come si sviluppa tutta la situazione”, ha dichiarato Gianluca Petrachi.