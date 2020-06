Napoli, il rinnovo di Gennaro Gattuso non sarà semplice: si discute di clausole e penali

Aurelio De Laurentiis sta già lavorando al rinnovo di Gennaro Gattuso. Secondo Il Mattino, il presidente ha avuto una lunga conversazione telefonica con l’agente del tecnico negli ultimi giorni. Le basi della trattativa sono state dunque avviate. Si parla di un contratto fino al 2023. L’appuntamento per definire l’accordo era stato già fissato diversi mesi fa, ma è stato giocoforza annullato a causa della pandemia del Coronavirus. L’operazione, comunque, non sarà semplicissima come si potrebbe pensare.

In ballo ci sono clausole, richieste di penali, opzioni unilaterali e diritti di immagine che fanno riflettere il mister. La volontà di Gennaro Gattuso è comunque quella di restare a Napoli, come ha ammesso anche ai calciatori che ha incontrato a cena dopo la fine della quarantena, confidandosi in particolare con Dries Mertens. Il belga stesso ha fatto qualche passo indietro nella sue richieste per il rinnovo proprio perché sa che potrà vivere altre due stagioni da protagonista con “Ringhio”.