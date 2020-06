Marcello Lippi incorona Gennaro Gattuso: “Diventerà un top, sta crescendo e l’ha dimostrato a Napoli”

Gennaro Gattuso farà bene. Ne è assolutamente convinto Marcello Lippi, ct dell’Italia vincitrice del Mondiale in Germania nel 2006. Il mister è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di “Ringhio”. “Gattuso diventerà un top, sta crescendo e l’ha dimostrato a Napoli. È arrivato in un momento particolare, la squadra sembrava quasi a fine ciclo, tra infortuni e situazioni difficili. L’ha recuperata con saggezza, tranquillità, coerenza e anche inflessibilità sui comportamenti. Si vede che è una squadra di Gattuso. Coppa Italia? Rino parte in vantaggio, 1-0 all’andata e in casa il ritorno. Però ogni giorno starà ripetendo che la partita è tutta da giocare, non ci sono vantaggi né calcoli da fare, bisogna essere aggressivi e non sbagliare… E sono sicuro che Conte stia facendo lo stesso”.

Sono molti gli attestati di stima che stanno pervenendo al tecnico calabrese da quando è sulla panchina del Napoli. Oltre che gli azzurri, anche Gennaro Gattuso è cresciuto in questi mesi.