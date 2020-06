Calciomercato Napoli, parla l’agente di Sebastiano Luperto: “Qui c’è tanta pressione”

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, è intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione Linea Calcio, parlando anche del proprio assistito. “A Napoli c’è tanta pressione, non basta solo la bravura tecnica ma anche tanto carattere. Luperto, in qualsiasi occasione, ha sempre dimostrato la sua serietà. Luperto è cresciuto tanto, lo ha fatto con Benitez, Sarri, Ancelotti e ora Gattuso. Lo scorso anno ha giocato a Salisburgo contro Haaland e giocò una partita memorabile, quindi significa che il ragazzo mentalmente e fisicamente c’è. Stare a Napoli è motivo d’orgoglio”.

“Futuro? Ci sono sempre stati apprezzamenti di tante squadre italiane, perché sono rari i difensori mancini, ma negli ultimi due anni il Napoli non si è mai seduto una sola volta con nessuna squadra. In futuro vediamo…”, ha aggiunto il procuratore. Le voci più recenti vogliono il difensore in direzione Parma. Gennaro Gattuso potrebbe non puntarci più di tanto da qui in avanti.